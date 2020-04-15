شكرا لقرائتكم خبر عن «تعافوا من كورونا».. خروج 10 أشخاص من مستشفى الحجر الصحي بأبوقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أيمن حافظ، مدير مستشفى الحجر الصحي في أبوقير بالإسكندرية (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، الأربعاء، خروج أول 10 مصابين بفيروس كورونا من العزل بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء تماماً وتلقى العلاج اللازم.

وقال «حافظ» إن الحالات التي تم السماح لها طبياً بالخروج تعافت نهائيا، فيما يتم إجراء مسوح طبية لباقي المصابين للتأكد من سلبية النتائج وخروجهم.

وأوضح مدير المستشفى، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يوجد حاليا 12 حالة في انتظار نتيجة المسحة الثانية للخروج خلال ساعات، وجاري خروج باقي الحالات بعد ثبوت سلبية التحاليل مع المتابعة اليومية.

يشار إلى أن المستشفى استقبل حتى الآن نحو 49 حالة من مستشفيات العزل المختلفة وهم المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت عينته في المسحة الأولى سلبية.

وتضم مستشفى الحجر الصحي في أبوقير، 400 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين وهو ما يحدده الفريق الطبى المتابع للحالات فقط.

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