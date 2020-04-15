شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تنعي الشهيد «محمد الحوفي»: «دعم الجيش والشرطة واجب وطني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة المهن الزراعية، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استهشد وهو يؤدي واجبه للحفاظ على أمن الوطن من الإرهاب وطيور الظلام، في منطقة الأميرية بالقاهرة، بعد تبادل إطلاق النار خلال عملية استمرت قرابة 4 ساعات واستشهد خلالها، مشددًا على أن دعم القوات المسلحة والشرطة هو واجب وطني لحماية مقدرات هذا الوطن وتحقيق استقراره.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن هذه الأعمال الإرهابية تزيد الشعب المصري إصرارًا على إجتثاث جذور الإرهاب، ومواصلة نقابة المهن الزراعية لدعم الشرطة والجيش لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه، داعيًا الله أن يرحم الشهيد ويشفي الأبطال المصابين في الحادث، ويُلهم أسرة الشهيد وكل المصريين الصبر والسلوان.

وأكد نقيب الزراعيين الدعم المتواصل لأكثر من مليون مهندس زراعي بمختلف المحافظات للإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الإرهاب والإرهابيين والقضاء عليهم في جحورهم، رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، مشددًا على أن مصر تحول التحديات إلى فرص للنجاح دعمًا لاستقرار الدولة المصرية.

وأضاف «خليفة»، أنه سيظل الملايين من العاملين في القطاع الزراعي هو السند الأكبر لدعم الاستقرار في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أو تفشي لأمراض وبائية وخاصة فيروس كورونا، وهو ما يؤكد أن الدولة تعمل على عدة محاور في يقظة غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي اعتمادا على أن الأمن هو قاطرة الاقتصاد الوطني.

وشدد نقيب الزراعيين على أن مصر تشهد بصورة مسبوقة دعمًا مطلقًا للقيادة السياسية والجيش والشرطة، لمنع من تسول له نفسه بالمساس بأمن الوطن أو الإضرار بمصالحة، وهو ما أكدته شواهد لهذا الدعم من ضرورة الإلتزام بواجبات الوطن للوقاية من فيروس كورونا ضمن حزمة من الإجراءات الإحترازية المشددة لحماية الأمن الصحي للمواطن بالتوزاي مع الأمن الوقائي من الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من نجاح الوطن.

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