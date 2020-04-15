شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تعلن منع الاحتفالات فى شم النسيم والتنبيه على القرى السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد المحافظون خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على أنه تم إصدار قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، كما تم التنبيه على القرى السياحية بذلك؛ منعاً للاختلاط والتزاحم، خاصة في شم النسيم، وحماية للمواطنين، كما تم إصدار قرارات بمنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس " كورونا" المستجد.

وأوضح المحافظون أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، وكذا مشروعات التشييد والبناء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حماية للعاملين، كما أن جميع الموانئ تعمل على مدار اليوم بصورة كاملة.

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وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون موقف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة، وكذا المشتبه بها، والمخالطين، وأكدوا أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس، بدون أعراض يتم تحويلها من وزارة الصحة، كما أعلنوا أن هناك مستشفيات جاهزة للافتتاح قريباً.