شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى: لم نواجه مشكلات تقنية فى منصة اختبار الفيزياء التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب بالصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الفيزياء تجريبيا على التابلت من المنزل، دون مشكلات تقنية أو فنية فى المنصة، حيث أكد طلاب بالمدرسة السعيدية بالجيزة، أنهم أدوا الامتحان ودخلوا على المنصة بشكل سريع وكانت متصلة طوال الوقت المخصص للإجابة عن الأسئلة، موضحين أن الأسئلة اعتمد جزء منها على الفهم وليس الحفظ.

وتابع الطلاب: أنهم أجروا التقييم على المنصة للامتحان وتم اجتيازه بكفاءة حيث ظهرت رسالة" تم تقييمك"، مؤكدين أن التجربة أظهرت مدى قدرة بعض الطلبة على التعامل مع نوعية الأسئلة استعدادا لامتحان.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد وتوقيت الامتحان التجريبى وفقل لكل محافظة، موضحة أن الامتحان يبدأ فى الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، والفترة ما بين الساعة 8 صباحاً حتى 10 صباحاً يؤدى طلاب 6 محافظات الامتحان، وهى : القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر، والفترة ما بين الساعة 10 صباحاً حتى 12 ظهراً طلاب 7محافظات: الجيزة، الغربية وسوهاج وقنا وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، ومن 12 ظهراً إلى 2 ظهراً، طلاب 7 محافظات، الدقهلية والقليوبية والبحيرة وبنى سويف والإسماعيلية والسويس ومطروح، ومن٢ ظهراً حتى ٤ عصراً طلاب 7 محافظات، الشرقية والإسكندرية والمنيا واسيوط ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد.

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وتستهدف الوزارة دخول قرابة 589 ألف طالب وطالبة على منصة الامتحان الإلكترونية التجريبى لأولى ثانوى.