شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف رئاسى للحكومة باستغلال فترة حظر التجول فى رفع مخلفات القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شدد خلال لقاء عقد مؤخراً على ضرورة استغلال فترة حظر التجوال في رفع مخلفات القمامة، وتسليط الضوء بشكل كبير على أعمال التطهير والنظافة، موجهاً المحافظين بتطبيق هذا الإجراء، لأن هذا التوقيت يعد فرصة ذهبية لعمل ذلك لسهولة الحركة للعاملين في عملية النظافة.

وأكد رئيس الوزراء للمحافظين أنه يتابع عن كثب الجهود التي تمت في إزالة مخالفات البناء، موجهاً الشكر لجميع المحافظين، ومطالباً بالاستمرار بكل شدة وصرامة في الإزالات الفورية لأية مُخالفات دون أي تهاون، كي يصل للمواطنين رسالة مفادها أن الحكومة حريصة تمام الحرص على أعمال الإزالة، لافتاً إلى أن لديه خطة ليتفقد بنفسه خلال الأيام المقبلة عدداً من المواقع التي بها إزالات في المحافظات المختلفة.

من ناحية أخرى، توجه رئيس مجلس الوزراء بالشكر للمحافظين على ما تم بذله من جُهود مُنظمة خلال عملية صرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة في المحافظات المختلفة، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء فيما يخص المُبادرات المحلية في المحافظات، بحيث يتم الصرف من هذه التبرعات بنفس آلية الصرف المعمول بها مركزياً.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي من المحافظين موافاته بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديمها لمركز معلومات مجلس الوزراء، ومكتب هيئة الرقابة الإدارية بكل محافظة ، حتى نتأكد من توحيد قاعدة البيانات وكذا نتأكد من عدم تكرار الصرف لنفس الأشخاص.

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وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقارير متنوعة من المحافظين، أكدوا خلالها استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمباني الحكومية والشوارع العامة والمواصلات، ووسائل النقل الجماعي، بالتعاون مع القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني.

كما عرض المحافظون تقارير بإجمالي عدد الإزالات التي تم تنفيذها لمخالفات البناء، وكذا التعديات التي تم إزالتها من على أملاك الدولة، مشددين على استمرار حملات الإزالة، بالتعاون مع قوات الشرطة، حتى آخر مخالفة، فلن يتم ترك ولو مخالفة واحدة.

كما اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على توافر السلع الغذائية والمواد البترولية، والمستلزمات الطبية، حيث أكدوا وجود مخزون كافٍ، ولا توجد مشكلة، كما يتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال ما يتم الاحتياج إليه.

وأكد المحافظون استمرار شن حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وسيتم تكثيف الحملات، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

كما أوضح المحافظون انتظام صرف المنحة التي وجه بها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، ولا توجد مشكلات حتى الآن، كما تم توزيع كميات كبيرة من المساعدات العينية على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.