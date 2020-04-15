شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة دمياط تغلق المراسى والشواطئ والحدائق وتوقف المعديات أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، القرار رقم 208 لسنة 2020 بشأن اقتصار دخول مدينة رأس البر على قاطنيها من البوابتين الغربية والشرقية ، مع غلق كافة المراسى وإيقاف حركة المعديات التى تربط بين مدينتى رأس البر وعزبة البرج ، وكذا غلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات بنطاق المدينة ، لمدة أسبوع للحد من التجمعات ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة المواطنين .

وفى سياق متصل عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعاً مع المقدم عماد عيسى مدير مكتب مدير الأمن والدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة وحسام عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعى ، والدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة ، والدكتور زهدى السيد مدير إدارة الترصد بالمديرية، وذلك لمتابعة الإجراءات المتبعة لحصر وعزل المخالطين للحالات الايجابية بفيروس كورونا المستجد وذلك فى إطار الخطة الوقائية و الإحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وناقشت المحافظ آليات تنفيذ كافة محاور الإستراتيجية المتبعة لعزل المخالطين بمنازلهم وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن مع تقديم الرعاية الصحية وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم بمعرفة مديرية التضامن ، لحين إنتهاء مدة الأربعة عشر يوماً و المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان ، كما أكدت محافظ دمياط أنه تم التوجيه بالبدء فوراً فى استقبال عدد من المخالطين للحالات الايجابية بالمدينة الشبابية برأس البر وفقاً للاتفاق المبرم مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضافت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم بحث إمكانية إدراج عدد من المنشآت الأخرى لاستضافة عدد أكبر من المخالطين وإحكام الرقابة على منظومة العزل الخاصة بهم و السيطرة على بؤر إنتشار الفيروس

كما أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم غلق الشواطئ والمتنزهات وغلق الحديقة المركزية ومنع حجوزات الفنادق لمنع التجمعات.

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وقال رجب فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" أن إدارة الأمن بالجهاز قامت وبالتنسبق الكامل مع مديرية أمن دمياط بإغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمام سكان المدينة ورواد الشاطئ لمنع التجمعات ومواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تفعيلا للقرار المتخذ بإغلاق الشاطيء حتى إشعار آخر للحفاظ على صحة سكان المدينة.

وناشد المهندس محمد رجب، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات والحد من إنتشار الفيروس ولتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الجهاز مواصلة إدارتى التنمية والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير وبالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة شن الحملات المكبرة على المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المهندس محمد رجب، على إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة الاستمرار فى حملات تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة بالمدينة، حفاظا على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين.