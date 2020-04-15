شكرا لقرائتكم خبر عن "تحية للأبطال رجال الداخلية".. رسالة المصريين للشهيد الحوفى وأبطال الأميرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر عطاء أبطال وزارة الداخلية بما يبذلونه من دماء وأرواح للحفاظ على أمن المصريين، ويجتثون كل من يطل برأسه القبيح من عناصر الجماعة الإرهابية لمحاولة افزاع المواطنين بين الحين والآخر، ممن يستغلون الأوقات الصعبة التي تعيشها الأوطان لمحاولة تنفيذ عمليات إجرامية، حيث أوقف أبطال الشرطة المصرية مفعول عملية إرهابية خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأخوة الأقباط في مصر.



تصدر الهاشتاج ترند تويتر

وبعد نجاح قوات وزارة الداخلية في تصفية العناصر الإرهابية التي اختبأت في إحدى مناطق الأميرية واستشهاد أحد أبطالها المقدم محمد فوزي الحوفي، تصدر هاشتاج "تحية للأبطال رجال الداخلية" تريند تويتر في مصر، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث عبر المغردون من أبناء الشعب المصري دعمهم وتقديرهم لجهود رجال الداخلية وتضحيات أبناءها وأسرها للحفظ على امن وأمان المصريين.



جانب من تغريدات الهاشتاج

وتوالت التغريدات المتفاعلة مع تضحيات أبطال الداخلية، فقال مغرد: "لطالما كان جند مصر خير اجناد الارض. اللهم انصر مصر على الخائنين"، وقال ثان: "مليون تحية للأبطال المرابطين دفاعًا عن الوطن ضد الإرهاب والإرهابيين الأنجاس الله يخزيهم. مليون تحية لروح الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي يرحمه الله. أنتم الأبطال شهدائكم في الجنة إن شاء الله وقتلاهم وفطائسهم في النار".



مغردون يدعمون الداخلية

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مواطنون يقفون بالدعم خلف ابطال الداخلية

ونعى مغرد آخر الشهيد الحوفي قائلا: " ربنا يرحمك يا بطل ونحتسبك عند الله من الشهداء #تحيه_للابطال_رجال_الداخليه"، ونعي أخرى: " فالجنه يا شهيد فالجنه ياااابطل"، وتغريدة ثالثة: " حسبنا الله ونعم الوكيل #تحيه_للابطال_رجال_الداخليه"، وتغريدة أخيرة: " المجد لشهداء الوطن في الجنة ونعيمها يابطل ياابن مصر. المقدم فوزي الحوفي الامن الوطني ابطال الشرطة المصرية ابطال".



دعم الشهيد الحوفى بطل عملية الاميرية



دعم مجهودات رجال الداخلية امام الارهاب

وكانت قد أحبطت وزارة الداخلية عمليات إرهابية ضخمة خطط لها متطرفون، لتنفيذها خلال احتفالات أعياد الأقباط في مصر، وفي سبيل ذلك جهزوا أسلحة لتنفيذ مخططهم، إلا أن تحرك ضباط الأمن الوطني السريع ساهم في وأد العملية الإرهابية.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة إنطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية، حيث تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع سبعة عناصر إرهابية ، عثر بحوزتهم على "6 بنادق آلية،4 سلاح خرطوش، وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة.