أخبار مصر.. تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد الحوفى في جنازة عسكرية بدمنهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد الحوفي، بمسقط رأسه بدمنهور في جنازة عسكرية، فضلا عن تغطية كاملة لتطورات فيروس كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.





وفيما يلى موجز أخبار مصر الساعة الواحدة مساء.

مصر تنعى شهيدها.. تشييع جثمان البطل محمد الحوفى فى مسقط رأسه بمدينة دمنهور.. محافظ البحيرة ومدير الأمن والقيادات الأمنية يتقدمون الصفوف.. والأهالى يهتفون "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".. فيديو وصور

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تشييع جثمان الشهيد البطل محمد الحوفى، الذى استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الارهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس، حيث تم آداء الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى بفيروس كورونا.

عطلة بالبنوك الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

قال البنك المركزي اليوم الأربعاء، إنه تقرر تعطيل البنوك المصرية عن العمل يومي الأحد والاثنين المقبلين بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم على أن تعود البنوك للعمل يوم الثلاثاء 21 أبريل.





سلم على الشهداء اللى معاك.. البطل محمد الحوفى أحدث شهيد فى سجل الشرف بوزارة الداخلية.. أصيب بالجيزة 2016 واستشهد بالأميرية بعد 4 سنوات..الابن الوحيد لوالديه ويعول طفلتين.. عاش مطاردا للمتطرفين ولحق بزميله مبروك

شهيد جديد تقدمه وزارة الداخلية في سجل الشرف، سطر بطولة جديدة على أرض الوطن، برفقة زملائه أثناء تصديهم للعناصر الإرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، لتؤكد الداخلية يوماً تلو الآخر، أن هذا الجهاز الوطني تقدم الروح والنفس من أجل حماية المصريين.

الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، أحدث شهيد في وزارة الداخلية، انضم لكتيبة الأبطال، بعد مسيرة عمل مشرفة، وأحداثا متلاحقة مليئة بالبطولات والتضحيات، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن هذا الوطن باق، طالما به عيون ساهرة تحمي وتصون وتقدم التضحيات من أجله.





ننشر خطاب الفيفا بأزمة النقاز و الزمالك..ومطالبة الأبيض بـ 1.3 مليون دولار

تلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا – بشأن الشكوى المقدمة من حمدي النقاز ضد ناديه السابق الزمالك ، في أربعة صفحات ورقات ، تضمنت أحقية النقاز في 288 ألف دولار مستحقات مكافأت من الزمالك ، وينفرد الخليج 365 بنشرها.

كما تضمن خطاب الفيفا غرامة على الزمالك مليون و 19 ألف دولار لصالح حمدي النقاز ، كما تضمن الخطاب مطالبة الزمالك بسداد المستحفات للاعب خلال 45 يوم و إلا سيتم منعه من القيد.

شاهد بوسترات وبروموهات مسلسلات DMC فى شهر رمضان

طرحت قناة DMC البوسترات والبروموهات الدعائية لمسلسلاتها التى تعاقدت على عرضها فى شهر رمضان المقبل، حيث تعرض القناة فى الشهر الكريم 5 أعمال، اثنين يعرضها بشكل حصرى على شاشتها وهما "البرنس" و"فلانتينو"، و ثلاثة للعرض بالتزامن مع قنوات أخرى وهم "رجالة البيت"، و"فرصة تانية" و"لما كنا صغيرين".

أسعار الذهب تتراجع 14 جنيها بسبب اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر، هبوط بقيمة 14 جنيها للجرام، بسبب هبوط أسعار الذهب عالمياً إلي 1711 دولارا بسبب اتجاه المستثمرين لجني الأرباح.

غلق مدينة جمصة و15 مايو والشيخ زايد والمنصورة الجديدة لمدة 10 أيام

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الغلق الكامل لمدينه جمصة ومدينه 15 مايو ، ومدينه الشيخ زايد ، والمنصورة الجديدة بجمصة ، من اليوم ولمدة 10 أيام، والتى من المحتمل توافد أعداد كبيرة من المواطنين عليها لإداء أجازة أعياد الربيع وشم النسيم.

وأوضح محافظ الدقهلية فى بيان له،أنه تم التنسيق مع اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، للاعداد القوات المرورية والامنية اللازمه للتعاون مع الجهاز التنفيذى بمجلس مدينه جمصة لتنفيذ القرار الصادر منعا للتجمعات بالمدن المشار إليها ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

قيادات أمنية وأهالى يشيعون جثمان الشهيد محمد الحوفى بمدينة دمنهور.. فيديو شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، توافد عدد من القيادات الأمنية والشرطية وأهالى وأسرة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى الذى استشهد اثناء مداهمة وكر العناصر الارهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس، ومن المقرر الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة بمشاركة اللواء هشام امنة محافظ البحيرة و القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





8 أيام تفصلنا عن رمضان.. والشهر يبدأ فلكيا الجمعة 24 أبريل وعدته 30 يوما

8 أيام تقريبا باتت تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، فوفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، يتبقى حوالى 8 أيام على شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 23 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأربعاء 29 من شعبان 1441 هجريا الموافق 22 أبريل الجارى وهو يوم الرؤية فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث تشير الحسابات المبدئية أن الخميس 23 أبريل هو المتمم لشهر شعبان لعام 1441 هجريا، وتكون غرة شهر رمضان المعظم لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل.

وكشف الدكتور محمد غريب أستاذ الشمس بمعهد الفلك، أنه وفقا للحسابات فعدة الشهر ستكون 30 يوما أول أيامه فلكيا الجمعة 24 أبريل، وأخر أيامه السبت 23 مايو.

التنمية المحلية: حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية لمواجهة كورونا

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم توجيه المحافظات، بحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة التجمعات.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن جميع المحافظات تواصل بشكل دورى أعمال تطهير دواوينها والأحياء والمديريات وجميع المنشآت الحكومية ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث شدد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت ومبانى الوحدات المحلية والشوارع وأماكن التجمعات بالمدن والقرى ومواقف سيارات النقل العام على مدار اليوم، وفض الأسواق العشوائية.

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طلاب أولى ثانوى يؤدون اليوم امتحان الفيزياء ضمن الاختبارات التجريبية

يؤدى اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة الفيزياء الكترونيًا في الأسبوع الثانى من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث تستهدف الوزارة دخول قرابة 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية على منصة الامتحانات.





الخطوط الجوية الصينية تعلن عن خسائر 4.8 مليار دولار في الربع الأول بسبب كورونا

قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية، اليوم الأربعاء، إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليار دولار) في الربع الأول من العام بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب "رويترز"، فقد عانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير شباط من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.





الفسيخ مش بيعالج كورونا .. يضعف المناعة ويسبب التسمم الغذائى

"الفسيخ بيعالج كورونا"، هو ما تداوله الكثيرون فى الفترة الأخيرة كما نصح البعض بالإكثار من تناول الفسيخ فى شم النسيم لمحاربة الوباء العالمى، حيث يعتبر الفسيخ والرنجة من الاكلات الشهيرة فى شم النسيم وعلى الرغم من ذلك تزداد حالات التسمم كل عام فى هذا اليوم بسبب تناول الفسيخ والاسماك المملحة.

وحسب ما ذكره موقع bibalex فأن الفسيخ من الاكلات الشهرية عند المصريين فى شم النسيم، ولكنه يحتوى على بكتيريا وسموم تؤثر على الجهاز العصبى والحبل الشوكى كما انها تتطور وتؤثر على الصدر مما قد يسبب الوفاة نتيجة شلل فى عضلات الجهاز التنفسى اذا لم يتم انقاذ المريض على الفور ووضعه على جهاز تنفس.

وزير الزراعة: نهدف لربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة" لسداد جميع المدفوعات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لعرض الخطوات التي تتم بهدف ربط كارت الفلاح بخدمة "ميزة" لسداد جميع المدفوعات، والإجراءات التى تتخذ في سبيل ذلك بما يسهم فى دعم الخدمات التى تُقدم من خلال الكارت وتعظيم الاستفادة منه.

وأكد رئيس الوزراء أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بسرعة انجاز هذه المنظومة، وتوفير سبل وضمانات نجاحها، بهدف التيسير على المزارعين ودعمهم، ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من هذه الإجراءات، بما يدعم خطوات التحول الرقمي في شريحة المزارعين، وإدماجهم فى القطاع الرسمى، ويعظم من الخدمات التكنولوجية التي تقدم لهم.

وأوضح وزير الزراعةواستصلاح الاراضى خلال التقرير أنه تم عقد عدة لقاءات مع كافة أطرافالمنظومة، وهي: البنك الزراعى المصرى، وشركة إيفاينانس، وشركة بنوك مصر،لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التحول،والذي سيكون له مردود كبير على الخدمات التي تقدم من خلال الكارت وتعظيم الاستفادة منه.





ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 614 ألف حالة

تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" فى الولايات المتحدة حاجز الـ600 ألف حالة، حيث وصلت إلى أكثر من 614 ألف حالة، وفيما تم تسجيل أكثر من 26 ألف حالة وفاة، ووصل عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 38 ألف حالة، وذلك وفق موقع ورلد ميترز.

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، رغم الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تحرص عليها الدول لمواجهة انتشاره، وتخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، ويقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

أظهرت بيانات جديدة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا من العاملين في مجال الرعاية الصحية التقطوا الفيروس على الأرجح من خلال التعامل مع مرضى مصابين أو زملائهم.

وتسلط النتائج الضوء على ضرورة تحسين سبل الحماية لمن يعملون في الصفوف الأمامية من الإصابة بالعدوى في الوقت الذي تواجه في المستشفيات حشودا من المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

لو مضطر تركب مواصلات عامة.. 10 خطوات لحمايه نفسك من عدوى كورونا

الازدحام والتكدس داخل المواصلات العامة قد يكون طريقة سهلة لتفشى وباء فيروس كورونا نتيجة للاختلاط الكبير من الأشخاص من مستقلي وسائل المواصلات العامة، ولكن هناك بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا وفقا لما أعلنته اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى.





فيديو.. "خليك مستعد" أحدث مبادرات الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مبادرة "خليك مستعد"، لأطباء الامتياز وطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية، وتهدف إلى تكوين خط دفاع ثان للجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن طريق تدريب طلاب الامتياز والتمريض حتى يكونوا جاهزين للمشاركة فى مواجهة فيروس كورونا .





الإسكان: تخصيص 32 قطعة أرض بـ 14 مدينة لأنشطة سكنية وصناعية وطبية وخدمية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد قائمة المركز المالى والحسابات الختامية للهيئة عن السنة المالية 2018/2019.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على تخصيص 32 قطعة أرض بـ14 مدينة جديدة لإقامة أنشطة: سكنية، وصناعية، وطبية، وتعليمية، وخدمية، وتجارية، وإدارية، وذلك فى إطار جهود الهيئة لإتاحة الأراضى بمختلف أنواعها للمستثمرين بالمدن الجديدة، لدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال تلك المشروعات.





زكريا ناصف ينفى شائعة وفاة المعلق الرياضى ميمى الشربينى لاعب الأهلى السابق

نفى زكريا ناصف، نجم النادى الأهلى السابق، الشائعات التى أثيرت حول وفاة ميمى الشربينى، المعلق الرياضى الشهير ولاعب النادى الأهلى السابق.

وكتب زكريا ناصف عبر حسابه الشخصى على تويتر: "خبر وفاة الكابتن ميمى الشربينى، غير صحيح، صباح الفل".