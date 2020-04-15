شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: دواء لارتفاع ضغط الدم قادر على علاج الالتهاب الرئوى المصاحب لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق علماء العالم الزمن، من أجل العثور على لقاح أو مصل مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى سجل 2 مليون إصابة على كوكب الأرض، وحصد آلاف الأرواح، ومازالت الأرقام مستمرة.

وأفاد "روسيا اليوم" أن العلماء الصينيين، توصلوا إلى إمكانية إستخدام الأدوية التى توصف للذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وذلك لتخفض حدة تطور الالتهاب الرئوى، الذى يأتى مصاحبا للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب موقع medRxiv، فإن العلماء الصينيون أجروا دراسة لفعالية هذه الأدوية، شملت 564 مريضا منهم 12.2% يعانون من التهاب رئوى حاد، و7.3 % أصيبوا بالتهاب رئوى حاد وهم فى المستشفى.

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كما كان البعض من هذه النسبة، يعانى من مرض السكرى وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض مزمنة، كانوا يعالجون فى 9 مستشفيات صينية من فيروس كورونا خلال الفترة من 17 يناير حتى 28 فبراير ، من العام الجارى.

وفى المقابل خفضت أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، ( ACEI) إنزيم يعمل على تحويل الأنجيوتنسين 1 إلى أنجيوتنسين 2، خطر تطور الالتهاب الرئوى الحاد، حيث أصيب مريض واحد بالتهاب رئوي حاد من مجموع 16 مريضا تناولوا دواء ACEI، و16 من مجموع 49 (32.7%) تناولوا الدواء ARB .

وخلص العلماء من هذه النتائج أن أدوية ( ACEI) و(ARB) يمكن استخدامها بنجاح فى منع تطور الالتهاب الرئوي الحاد، عند الإصابة بفيروس كورونا، ولكن البحث مازال مستمرا.