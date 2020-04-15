وزير النقل: إنهاء التطوير الكامل والتحول للإلكترونى لـ 438 مزلقان بالسكة الحديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير اجتماعين مع الشركات المنفذة لمشروع تطوير المزلقانات بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة معدلات تنفيذ هذا المشروع الذى يساهم في رفع مستوى السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية.
واستعرض الوزير معدلات التنفيذ للمشروع حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية لـ 677 مزلقان من إجمالى 1102 مزلقان وتم الانتهاء من أعمال التحكم لـ 438 مزلقان من إجمالى 1120 مزلقان ووجه الوزير بضرورة نزول قيادات السكة الحديد لمواقع العمل لمتابعة معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال للانتهاء من هذا المشروع، مشيرا إلى أنه يجب على كافة الشركات تسليم كافة المزلقانات وفقا للجدول الزمنى المحدد وضرورة توقيع غرامات على الشركات التي تتأخر فى معدلات التفيذ خاصة مع أهمية المشروع فى زيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.
وأكد الوزير على أهمية استمرار العمل فى كافة مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات السكة الحديد مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى جميع المشروعات من اولويات وزارة النقل وأن يتم تعقيم وتطهير مواقع العمل والمعدات المستخدمة بشكل دورى ومستمر والكشف على كافة العمال والمهندسين فى مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومى بالكاشف الحرارى وضرورة الالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين بمواقع العمل، والتأكيد على إرتدائها.
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