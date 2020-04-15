شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يعقد اجتماعه للمرة الأولى بالفيديو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس جامعة الأزهر اجتماعه الشهرى عن طريق الفيديو بسبب الإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى بداية الاجتماع المنعقد الآن، قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى العزاء لشهيد الوطن المقدم محمد الحوفى الذى استشهد أثناء تأدية واجبه.

وأكد المجلس أن ثواب الشهادة لايعادله شئ وأن الله يصطفى من عباده من يرتقون لهذه المرتبة، ودعا المجلس لأهل الشهيد بالصبر، ولرجال الشرطة بالثبات على الحق في مواجهة أعداء الوطن.

ونعت جامعة الأزهر الشريف برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، وجميع قيادات ومنسوبى الجامعة، شهيد الواجب الوطني المقدم البطل محمد فوزى الحوفي، الذى استشهد وهو يؤدى واجبه تجاه وطنه.

وقالت الجامعة، فى بيان : قال تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون".

وتقدمت الجامعة بخالص العزاء إلى الشعب المصرى فى استشهاد البطل محمد الحوفي، شهيد الوطن، متوجهة إلى الله تعالى بالسؤال أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من قوات شرطتنا البواسل بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها.

كما جددت الجامعة إعلان وقوفها ودعمها الكامل لرجالنا البواسل في قواتنا المسلحة وشرطتنا الوطنية في معركتهم المقدسة ضد جماعات الإرهاب، مؤكدة أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وهذه الأفعال الخسيسة لن تزيدنا إلا قوة وتكاتف جنبا إلى جنب مع باقي مؤسسات الدولة في مواجهة كل من تسول له نفسه أن يمس وطننا الحبيب بسوء.

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كما قدم المجلس العزاء لأساتذة جامعة الأزهر ولطلاب العلم في وفاة الدكتور محمد محسن الصباح والدكتور أحمد اللواح والدكتور تامر زهيري داعيا المولي عزوجل أن يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويجازيهم خير الجنان بماقدموه خدمة للعلم وللبشرية.