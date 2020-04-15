شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الجيزة توزع أدوات وقاية على مستشفيات الحجر لحماية الفرق الطبية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس نقابة أطباء الجيزة، شراء مستلزمات طبية، للمساهمة فى توفير وسائل الحماية للطواقم الطبية العاملة بمستشفيات الحجر الصحى بالجيزة من فيروس كورونا المستجد، كوفيد19، من الموارد الخاصة بصندوق النقابة الفرعية، لحماية جيش مصر الأبيض.

وأوضحت نقابة أطباء الجيزة، أن شحنة الواقيات من الإصابة من فيروس كورونا، مهداة من نقابة أطباء الجيزة لأطباء مستشفيات محافظة الجيزة، وهى مكونة من بدل كاملة، وقفازات، وغطاء رأس، وماسكات للوجه، وفيس شيلد، وكحول، لافته إلى أنه سيتم توزيعها على مستشفيات محافظة الجيزة للمساهمة فى توفير وسائل الحماية الكاملة للأطباء العاملين فى الخطوط الأولى مع المرضى لمنع انتقال العدوى من المرضى اليهم، خاصة فى مستشفى حميات إمبابة، ومستشفى العجورة للعزل، وبعض المستشفيات الأخرى بمحافظة الجيزة.

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كانت قد أكدت النقابة العامة للأطباء، ضرورة حماية الفريق الطبى الذى يتصدر الصفوف فى مكافحة الفيروس القاتل، ليستطيع استكمال مهمته فى التصدى للمرض بدلا من أن يتحول هو نفسه لمصدر للعدوى وتفشى الوباء، مطالبة جميع متخذى القرار بضرورة مراعاة عدة أمور، من بينها توفير جميع مستلزمات الوقاية للفرق الطبية، بجميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية، والتشديد على عدم السماح بالعمل دون استخدامها لحماية الفريق الطبى، مع متابعة تطبيق ذلك بصورة دقيقة حتى لا يقوم بعض المديرين بمنعها عن الأطباء بحجة عدم إستهلاكها، وتخفيف الزحام بالمستشفيات، عن طريق إيقاف العمل بالحالات والتدخلات الطبية غير العاجلة التى يمكن تأجيلها.

وأكدت ضرورة وضع بروتوكول عاجل لفحص وإجراء التحاليل لأعضاء الفريق الطبى الذين يتعاملون مع الحالات المشتبه بإصابتها، دون إنتظار ظهور أعراض مرضية عليهم، وتخصيص مستشفى بكل محافظة أو قسم بكل مستشفى، لعزل وفحص أعضاء الفريق الطبى المشتبه بإصابتهم لحين ظهور نتائج الفحوص والتحاليل فى أسرع وقت ممكن.