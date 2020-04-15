محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:
تصوير- كريم أحمد:
التزم بعض المواطنين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وَفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وظهر عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، في شوارع القاهرة يرتدون الكمامات، بالإضافة إلى اتباع سائقي الأوتوبيسات التعليمات الوقائية بارتداء الكمامات أيضًا؛ لمنع انتشار الفيروس.
وحرص البعض في وسائل المواصلات على ارتداء الكمامات في ظل حالة التزاحم داخل الأوتوبيسات.
كانت هذه تفاصيل خبر التزامًا بتعليمات "الصحة العالمية".. المصريون يرتدون الكمامات في المواصلات وشوارع القاهرة -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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