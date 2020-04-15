ازدحام الأسواق يثير حفيظة النواب.. ومطالبات بمراقبتها وإعلان الحظر الكامل في أعياد الربيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تعالَت الأصوات النيابية بضرورة فرض حظر تجول كامل يوم احتفال شم النسيم المزمع الاحتفال به في أواخر الشهر الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحسبًا لازدحام الأماكن العامة.

تصاعد هذه المطالبات جاء بعد ازدحام عدد من الأسواق الشعبية المصرية على مدى اليومين الماضيين، وما ترتب عليه من انتقادات بالسوشيال ميديا وبعض البرامج التليفزيونية.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الوزراء، باتخاذ قرار بتطبيق حظر كامل خلال فترة احتفالات شم النسيم؛ لمنع خروج المواطنين للاحتفال به، وضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعليمات التي وضعتها الحكومة لمكافحة وباء كورونا.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، أنه ما زال هناك بعض التصرفات السلبية وغير المنضبطة تصدر من قِبَل بعض المواطنين؛ الأمر الذي سيشكل خطورة بالغة في هذا اليوم، وزيادة الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يستوجب تأمين هذا اليوم وحظر إقامة أي احتفالات أو تجمعات؛ لمنع تفشّي الفيروس أكثر من ذلك ومحاصرته.

ولفتت وكيلة لجنة القوى العاملة إلى أن إعلان الحظر سيسهم في تقليل خروج المواطنين، ومن ثَمَّ الحفاظ على كل إجراءات الدولة والسير وفقًا لها؛ لتجاوز هذه المحنة والسيطرة على انتشار فيروس كورونا، مشددةً على ضرورة التزام الكنائس والجوامع بهذا الحظر ومنع أي تجمع داخلها.

وأكدت أيضًا النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة الزحام المحتمل خلال أسبوع شم النسيم.

واقترحت النائبة، في خطاب إلى رئيس الوزراء، إعلان حظر التنقل بين المحافظات السياحية والساحلية بدءًا من يوم الخميس المقبل؛ نظرًا لعدم امتثال المواطنين للحظر ومنع الزحام المحتمل.

وتابعت منير: ظهرت دلائل على عدم الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، ومنها ما تم من تأجير شقق بدءًا من نهاية الأسبوع في الشواطئ الشعبية وأيضًا الإعلان عن رحلات للقناطر ورحلات نيلية في شم النسيم.

وشددت النائبة على ضرورة حظر التنقل للوافدين من المحافظات حتى نهاية أعياد الربيع.

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وفي السياق ذاته، تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى الحكومة، بشأن فرض حظر تجوال شامل يوم الإثنين المقبل في احتفالات أعياد شم النسيم.

وقال الخشب، في بيانه العاجل، إن ما حدث خلال اليومين السابقين من ازدحام وعدم الالتزام من جانب البعض ينذر بكارثة قد تحدث نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حال نزول المواطنين للتنزه والاحتفال بالأعياد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الأزمة الخطيرة ستكون بالضغط على المنظومة الصحية، والتي لن تستوعب عددًا كبيرًا مفاجئًا في الإصابات.

ودعا الخشب المواطنين إلى توخى الحذر والالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تقدمت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، يطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والداخلية والتنمية المحلية، بشأن عدم الالتزام بإجراءات الحكومة بشأن منع الزحام وعودة أسواق شعبية للعمل دون مواجهة ذلك من الجهات المعنية.

وأشارت حسونة إلى أنه رغم تزايد إصابات فيروس كورونا في مصر، وتسجيل حالات جديدة يوميًّا بمعدل يفوق الـ100 حالة، وتخطي إجمالي العدد 2190 حالة مصابة بالفيروس، شهدت عدة أسواق شعبية عدم التزام بقرارات الحظر ومنع التجمعات، حيث إن سوق العتبة شهدت زحامًا شديدًا من قِبَل المواطنين رغم تحذيرات الدولة حول منع التكدس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت البرلمانية: كما سجلت أسواق شعبية أخرى؛ ومنها العتبة والموسكي، عودة الباعة الجائلين مرة أخرى للأرصفة، وذلك بعد أن تم إخلاؤهم منذ أسبوعين، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وانتقدت حسونة عودة الزحام مرة أخرى إلى شوارع وسط القاهرة؛ حيث تعد مناطق "الأزهر، العتبة، الموسكي"، من أكبر الأسواق التجارية بمحافظة القاهرة، وهناك مشاهد كثيرة تؤكد عدم الالتزام بإجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالبت النائبة بتشكيل غرف عمليات بالمحليات ودوواين الوزارات ومديرات الأمن والأقسام الشرطية، لمتابعة حالة الزحام في نطاق الاختصاص والتحرك السريع لمواجهة أي مخالفات لقرارات الحكومة.