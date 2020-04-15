بعد إلغاء سوق الخميس.. الأوقاف: توفير 769 باكية بالإيجار للباعة الجائلين بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت هيئة الأوقاف المصرية، توفير 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين في محيط مستشفى المطرية العام للإيجار بمساحات مختلفة ومتنوعة وقيمة إيجارية ميسرة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، أن ذلك يأتي مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الراهنة، وتيسيرًا على الباعة الجائلين، وتشجيعًا لهم على سرعة الانتقال للسوق الجديد، على أن يتم التعاقد عن طريق محافظة القاهرة وبمعرفتها، وذلك كمرحلة أولى، مع قيام محافظة القاهرة بإدارة هذا السوق .

وأشارت إلى أنه تمت موافاة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ببيان تفصيلي بأعداد الباكيات ومساحة كل منها وقيمتها الإيجارية ونموذج التعاقد المعتمد بهيئة الأوقاف، إضافة إلى المرحلة الأولى من المحلات التي تم الانتهاء منها وطرحها بالمزاد العلني.

ونوهت إلى أن ذلك في إطار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، وفي إطار دور الأوقاف في خدمة المجتمع، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار "فيروس كورونا المستجد"، والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية بالقطاع الصحي بالبلاد للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات التي تقدم للمواطنين داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية، وطلب نقل السوق الحالي بميدان المطرية المتواجد بجوار مستشفى المطرية العام.