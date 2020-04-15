"بيقفل الباب على الأطفال".. ضبط مدرس خالف إجراءات منع انتشار "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، عقب تحريات مسبقة والتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط (مدرس ثانوي– مقيم ببندر بلبيس)، لقيامه بإدارة (مقهى إنترنت)، واستقبال عدد من الأطفال، وغلق باب المحل عليهم من الخارج، مخالفاً لقرارات الغلق الصادرة في هذا الشأن، كما تم ضبط (17 جهاز حاسب آلي، و13 شاشة كمبيوتر) .

جاء ذلك في إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، وتوجيه الحملات على كافة المنشآت، وأماكن الأنشطة التعليمية والمقاهي، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين.