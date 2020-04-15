شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «كاتدرائية الإسكندرية» السابق: نعيش في 2020 آلام المسيح مع كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص رويس مرقص، راعي كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس في غبريال بالاسكندرية والوكيل البابوي السابق، الأربعاء، إننا نعيش عام 2020 آلام السيد المسيح مع فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة استمتاع الأقباط بأسبوع الآلام وصلوات البصخة المقدسة والتي تعنى العبور من الخطية إلى الخلاص.

وأضاف «مرقص» – في كلمة رعوية وجهها للاقباط من الكنيسة أونلاين دون شعب، مساء الثلاثاء، أنه «إذا كانت الكنيسة أبوبها مغلقة بسبب الفيروس إلا أن بيوتنا مفتوحة وسيتم عمل كنائس مصغرة في كل بيت ونصلى حاليا أسبوع الآلام»، مستطرداً:«القرار سبب لنا كآباء كهنة وشمامسة وشعب مرارة كبيرة وكل واحد فينا يشعر بالحزن والمرارة ونتألم مع المسيح ونذوق حرماننا من الكنيسة في أسبوع الآلام».

وتابع: «للأسف الشديد توقيت اكتشاف الفيروس جاء صعباً للغاية في مصر لتزامنه مع أسبوع الآلام وربنا يدينا قوة لنتحمل البعد عن الكنيسة في أسبوع الآلام».

القمص رويس مرقص راعى كنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس فى غبريال بالإسكندرية

ووجه الوكيل البابوى حديثه للاقباط قائلاً: «عايز قبل بداية عظتى أقولكم إزاى تهيئوا بيوتكم لمعايشة أسبوع الآلام وإزاي نعمل بصخة مقدسة وعايز أقول شوية حاجات خاصة بهذا الأمر يا ريت نعملها علشان نحس إننا في الكنيسة وهي لابد من وجود كتاب البصخة مع كل شخص ونمسك الكتاب في أيدينا ونقول ونتابع مع بعض ونحط سجادة في البيت وصورة الصلبوت وشريط أسود لنعيش الطقوس بحيث نخلى المنظر في بيوتنا زى الكنيسة ونحس إننا في البصخة فعلاً فضلا عن الجلوس أثناء قراءات الإنجيل التي تستدعى الجلوس والوقوف في موضع الوقوف وكذا السجود في الطُلبة علشان كده لازم نحط سجادة في المكان اللى هنصلى فيه».

ونصح الأقباط بالالتزام ومعايشة طقوس البصخة المقدسة قائلاً: «أثناء البصخة مفيش حاجة اسمها إن ست تحط الأكل على النار وتسيب الصلاة وتروح للمطبخ علشان تشوف الطبيخ.. لا لا.. لازم تحس إنك في الكنيسة ومفيش أكل ولا طبيخ ولا زيارات كمان وعيشوا كأنكم في الكنيسة بالفعل وبلاش نتحرك كتير ويا ريت تقفل التليفونات نهائياً في البصخة».

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