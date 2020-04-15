شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: شم النسيم إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، الأاربعاء، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 20 أبريل الجاري، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وهنأ وزير القوي العاملة بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.

وأكد أن «هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية في وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء، داعين الله عز وجل أن يزيل عنا والعالم أجمع وباء فيروس كورونا، وأن يعم الخير والنماء ربوع مصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله في مستقبل مشرق وغد أفضل».