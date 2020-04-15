شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل فتح معبر رفح البري وعودة 475 فلسطينيًا إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت السلطات المصرية، الأربعاء، معبر رفح البري بشمال سيناء، لليوم الثالث على التوالي، استثنائيًا وفي اتجاه واحد، بعد قرار السلطات المصرية بفتحه أربعة أيام متتالية لعودة العالقين الفلسطينيين بالأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر، إن المعبر شهد، خلال اليومين الماضيين، عودة 475 عالقًا فلسطينيًا من حاملي الإقامات والدارسين والعائدين من مأموريات العلاج بالمستشفيات المصرية ومرافقيهم ورحلات العمل والزيارات العائلية بمصر، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

وأشار المصدر إلى توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة في المعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عودة الفلسطينيين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للعاملين في المعبر لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه يتم فحص الفلسطينيين القادمين بمدخل المحافظة الغربي بمنطقة بالوظة من خلال الفرق الطبية من إدارة الطب الوقائي بالمديرية وإدارة بئر العبد الصحية، بجانب توقيع الكشف الطبي عليهم مرة ثانية بمعبر رفح البري من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى.

وأضاف «شوكة» أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية من خلال كشوف أسماء للعائدين، بجانب قيام الصحة الفلسطينية بإخطار وزارة الصحة المصرية بأي إصابات بفيروس كورونا خلال فترة العزل الطبي للفلسطينيين بعد عودتهم لقطاع غزة، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع وصول الفيروس إلى المحافظة.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية على اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا ونقل جميع المواطنين القادمين من معبر رفح إلى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لقضاء مدة 21 يومًا.

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