شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتفقد شركة «إفكو» لمتابعة سير العمل والإجراءات الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الأربعاء، مصنع «إفكو مصر» بمنطقة جهاز تنمية شمال خليج السويس، برفقة اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام، لمتابعة سير العمل والإنتاج بالشركة والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقام صقر بجولة تفقدية داخل المصنع لحث العمال والفنيين والمهندسين على دفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج واتخاذ كافة التدابير اللازمة وإجراءات الوقاية للحفاظ على صحتهم.

وأعطى المحافظ توجيهاته لمدير عام القوى العاملة بالمتابعة المستمرة للشركات والمشروعات لتسهيل أية إجراءات لاستمرار العمل والانتاج وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية داخل الشركات.

وأكد على ان المحافظة اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال أعمال تعقيم وتطهيرالشوارع الرئيسية والفرعية والمصالح الحكومية والأحياء والمدن السكنية من خلال الخطة التي وضعت بالتنسيق مع الجهات الاخري المعنية بالتطهير والتعقيم بالمحافظة.

كان في استقبال المحافظ كلا من المهندس أشرف علما، مدير عام الموارد البشرية بالشركة، وحاتم جاد الرب، مدير عام القوى العاملة بالسويس، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر والمشرف على جهاز تنمية شمال خليج السويس، ووليد شوقي رئيس حي عتاقة، وأسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، وقيادات الشركة.

Advertisements

محافظ السويس يتفقد شركة افكو بمنطقة الأدبية