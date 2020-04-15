«شعراوي» يبحث دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين من تداعيات كورونا بالمحافظات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، اجتماعًا مع آلاء الزهيري، مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

شهد اللقاء بحث كيفية التعاون بين الوزارة والبرنامج للقيام ببعض التدخلات العاجلة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظات وتحسين معيشتهم وتقديم المساعدات لهم للحد من الفقر، وإعانتهم في حياتهم اليومية للتخفيف من الآثار المترتبة على بعض الفئات التي تأثرت من تداعيات الإجراءات التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد، في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها الوزارة بالمحافظات خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر أو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

خلال اللقاء تم بحث أطر إمكانية التعاون المشترك في إطار دعم صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة من خلال التخفيف على صغار المقترضين والمستفيدين الذين تعثروا خلال الفترة الأخيرة عن سداد المستحقة عليهم بسبب تداعيات إجراءات الدولة فيما يخص فيروس كورونا، ودراسة تدبير مبلغ إضافي لإدارة محفظة الصندوق الذي يقدم القروض الصغيرة للمرأة المعيلة بالريف والفئات الأقل دخلاً.

كما بحث اللقاء التعاون في برنامج تبادل الديون المنفذ مع الحكومة الألمانية في ظل ما يتاح لبرنامج الأغذية العالمي من دعم عند إقراره، كما تم أيضًا بحث التعاون في إطار المنح المقدمة من الشركاء الدوليين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال «شعراوي» إن الوزارة تسعى مع كافة شركائها الدوليين والجهات المانحة التي تتعاون معها في بعض المشروعات على القيام ببعض التدخلات السريعة لمساعدة عدد من الأسر بالقرى الأكثر احتياجًا في المحافظات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى التعاون الذي تقوم به الوزارة مع البنك الدولي في إطار برنامج صعيد مصر بقنا وسوهاج.

ووجه وزير التنمية المحلية بعقد اجتماعًا مشتركًا بين آلاء الزهيري والمسؤولين في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وإدارة التعاون الدولي بالوزارة لتحديد أساليب ومجالات التعاون في كافة الأطر التنموية وتركيز الاهتمام خلال هذه المرحلة لتلبية الاحتياجات الطارئة للأسر الأكثر احتياجًا بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد على أهمية اللقاء المشترك الذي عقده في شهر مارس الماضي مع منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة، والدكتور محمد بدر المستشار السياسي الأول للتخطيط الإستراتيجي لبرنامج الأغذية العالمى بروما لتحديد مجالات التعاون المشترك.

وأشاد الوزير بالعلاقات الجيدة التي تربط بين برنامج الأغذية العالمى والحكومة المصرية وعدد من الوزارات ومحافظات الجمهورية المختلفة، وكذا حرص البرنامج على التعاون مع الوزارة لتقديم الدعم لبعض الأسر الأكثر احتياجًا التي تضررت من آثار فيروس كورونا وتوفير فرص عمل لهم.

وقال شعراوي إنه سيتم خلال الفترة المقبلة دراسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة والبرنامج لتعزيز مجالات التعاون بين الجانين في كل المحافظات.

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من جانبها، أكدت الزهيري على أن الركائز الخمسة لاستراتيجية عمل برنامج الأغذية العالمي في مصر تتفق مع الجهود التنموية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بما يعود بالنفع على خدمة المواطنين بمختلف المحافظات، خاصة وأن البرنامج تقوم استراتيجيته تقوم على محاور تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية والمساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة وبناء القدرة على الصمود إزاء التغير المناخي لصغار المزارعين والحماية الاجتماعية وتحسين التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.

وأعربت الزهيري عن حرص البرنامج العالمي على تقديم الدعم لكافة البرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة، وأشادت بالدعم الذي يقدمه الوزير محمود شعراوي لعمل البرنامج في كافة المحافظات، مشيرًا إلى إشادة المسؤولين ببرنامج الأغذية العالمي بحزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة المصرية، لحماية العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية في كافة المحافظات وكذا إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وعرضت مسؤولة العلاقات مع الجهات الحكومية في برنامج الأغذية العالمي خلال اللقاء مجالات التعاون بين البرنامج ووزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم خلال الفترة الحالية خاصة لدعم بعض الأسر التي تضررت من تداعيات فيروس كورونا.

وزير التنمية المحلية يلتقي مسؤولة برنامج الأغذية العالمي

وزير التنمية المحلية يلتقي مسؤولة برنامج الأغذية العالمي