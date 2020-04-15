شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنعي ابنها المقدم محمد الحوفي شهيد حادث الأميرية الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنعي محافظة الجيزة ابن من أبناءها الأبطال، الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ويتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد والشعب المصري مع تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد محافظ الجيزة، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن، وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس.