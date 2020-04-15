شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعلن بدء توريد محصول القمح مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن زراعة 249 ألف و400 فدان، من القمح، وذلك بزيادة عن العام الماضي قدرها 31 ألف فدان، حيث يبدأ موسم توريد محصول القمح اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 15-7-2020 .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عقد اجتماع بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة، وممثلي مباحث التموين والبنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات التنفيذية، والجهات المعنية بالمحافظة، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة بموسم توريد محصول القمح والعمل على حل أية مشكلات أو عقبات خلال الموسم.

وقرر المحافظ خلال الاجتماع تشكيل لجنة من المحافظة، والتموين، والزراعة، ومباحث التموين، للمرور على الشون والصوامع وجميع المواقع المعدة لاستلام الأقماح من المزارعين، للتأكيد على الالتزام التام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات ليتم تلافيها أولا بأول مع ضرورة التنسيق بينهم وتحديد كافة الملاحظات المتعلقة بتوريد القمح.

كما وجه المحافظ بضرورة إزالة جميع المعوقات، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم توريد القمح هذا العام، والتأكيد على النظافة التامة داخل جميع المواقع وخارجها، مع التزام الجهات المسوقة بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ستقوم الجهات المسوقة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر قبل بدء العمل وبعد انتهائه لمواقع استلام وتخزين الأقماح المحلية باستخدام المواد الموصى بها، كما ستقوم بتأمين سلامة العاملين على الاستلام ولجان الفحص والمتعاملين .

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