شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشّكر طاقم «عزل ملوي»: الوطن بأكمله يُقدّر دوركم العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء، اجتماعًا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» مع الأطباء وطاقم التمريض بمستشفى بملوي، المخصصة لعزل حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى ومتابعة الوضع العام للحالات المصابة والمراحل العلاجية المقدمة لهم ومدي توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

وتبلغ سعة المستشفى ١٣٤ سريرًا، منهم ١٠٩ أسرة داخلية، و٢٥ سرير عناية مركزة، وجرى افتتاحها بشكل جزئي واستثنائي لاستقبال وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان في مواجهة فيروس كورونا المستجد

وجه المحافظ الشكر والتحية للفرق الطبية والإدارية، داخل المستشفى، متمنيا لهم المرور بالوطن من هذه الازمة، وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي بالمستشفى، لافتًا إلى أن «الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض»، وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وخاصة في الفترة الراهنة.

استمع المحافظ لطاقم الأطباء بشأن تطبيق الإجراءات المتبعة لمراحل التعقيم والتطهير والنظافة العامة داخل المستشفى، موجها بتذليل كافة العقبات المواجهة لهم وتوفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومستلزمات التعقيم والتطهير مع توافر الاطقم اللازمة من عمال النظافة المتدربين على العمل داخل مستشفيات العزل، لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.

أكد «القاضي» أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة بكل طاقتها للعمل لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لكافة المستشفيات، مع إجراءات حملات متابعة ميدانية للمرور على المستشفيات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس «كورونا» المستجد.

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