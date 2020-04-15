شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم المنطقة الأزهرية ومدينة رفح والجمارك بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت محافظة شمال سيناء عمليات تطهير وتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم المنطقة الأزهرية والوحدة المحلية لمركز ومدينة رفح وديوان عام جمارك شمال سيناء ومحطة المياه بمدينة الحسنة. وقال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية ومرافق الخدمات وفروع البنوك والمدارس، حيث تم تطهير وتعقيم نحو 600 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 2,350

تعافي 514

وفيات 178

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