شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق بالجيزة لإجراء أعمال صيانة طارئة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال إصلاح طارئة بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحى الوراق بمحطة مياه إمبابة، والمغذي للخزان اليابانى بمنطقة الرماية.

وقالت الشركة في بيان، الأربعاء، إن أعمال الصيانة اضطرت الشركة لإيقاف الضخ وقطع المياه عن مناطق (المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهم)، مؤكدة أنه جار تنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة صخ المياه بانتظام للمناطق المتأثرة.

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.