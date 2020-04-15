شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تُعلن سلبية تحاليل المخالطين للمصاب الثاني بالـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في السويس، الأربعاء، أن نتائج تحاليل المخالطين للمصاب الثاني بفيروس كورونا بالمحافظة، جاءت سلبية وغادر المخالطين له مستشفى حميات السويس المخصصة للعزل.

وكانت نتائج تحاليل المشتبة في اصابتهم بفيروس كورونا، أمس الثلاثاء، أفادت بإيجابية حالة جديدة من أبناء السويس، ليسجل ثاني إصابة، بعد الحالة الأولى التي تلقت العلاج، وعادت من مستشفى أبوخليفة المخصصة للحجر الصحي بعد تعافيها.

وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها، الأربعاء، أن المصاب ذكر في العقد السادس من العمر، وكان يرافق زوجته في رحلة علاجها بالمعهد القومي للأورام، وأصيب جراء الاختلاط بالأطقم الطبية بالمعهد، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى 15 مايو المخصصة للحجر الصحي.

وتابع البيان، أن أطباء إدارتي مكافحة الأمراض المعدية والوبائيات، أجروا أعمال التقصي والعزل للمخالطين الأوائل للمريض سواء أفراد أسرته المقيمين معه أو من تعامل معهم خلال تنقل المريض بمستشفى الصدر بالسويس والتي تردد عليها قبل عزله واكتشاف إصابته.

وبعد الفحص الظاهري للمخالطين المشتبه في إصابتهم وعزلهم وسحب عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية، أفادت التحاليل سلبية المخالطين وأن جميعهم بصحة جيدة.

وذكرت صحة السويس، أن الأطباء يتابعون جميع المخالطين للمصاب وسيتم رصدهم طبقاً للإجراءات الاحترازية والترصد.

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