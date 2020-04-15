شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات دفن الشهيد محمد الحوفي في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشيع أهالي مدينة دمنهور، جثمان المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد في مواجهات مع خلية إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، من مسقط رأسه.

وتنشر «المصري اليوم» صور استعدادات الجنازة التي من المقرر انطلاقها بعد قليل.

انتظار وصول جثمان الشهيد محمد الحوفي أمام معسكر قوات الأمن بدمنهور

وقال محمد الحوفى، أمين تنظيم حزب حماة الوطن بالبحيرة: «طلبتها ونولتها يا شهيد، فديت البلد بروحك يا شهيد، الخبر نزل عليا كالصاعقة ربنا يرحمك يا شهيد يا بطل، ربنا يصبرك يا حاج فوزى ربنا يصبرك يا أخويا».

وأكد أحمد حسن، جار أسرة الشهيد، أن «المرحوم كان من أفضل الشخصيات المحترمة التي تعاملت معها الله يرحمه ويصبر أهله».

فيما علق أحمد الحوفى، أحد أبناء عائلة الشهيد، قائلا: «الشهيد متزوج وله ابنتان مريم 7 سنوات، وخديجة 4 سنوات، وكان رحمه الله مثالاً لحسن الخلق، ووالده كان يشغل منصب مدير عام التأمين الاجتماعي بدمنهور سابقا، ووالدته موظفة بوزارة العدل وبالمعاش حاليًا».

وتوافد عدد من أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة وأقارب وزملاء الشهيد وأسرته على منزل الشهيد في مدينة دمنهور مسقط رأسه فور سماع نبأ استشهاده، مساء الثلاثاء غير مصدقين وفاته.

وتقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باسمه واسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء، لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن دماء الشهيد الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه، وستظل بطولته دائما في قلب كل أبناء المحافظة وقلب كل مصرى، وثمن «المحافظ» بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الابطال في المواجهات مع الخلية الإرهابية، وجهود القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين يقدمون دمائهم الذكية فداءً للوطن، في نموذج فريد للتضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن.

وقالت زارة الداخلية في بيان لها إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، وتم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها، مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية، عُثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية و4 سلاح خرطوش وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وأسفر التعامل عن استشهاد المقدم محمد الحوفى بقطاع الأمن الوطنى وإصابة ضابط آخر وفردين من قوات الشرطة، وأنه تم تحديد أحد مخازن الأسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتى كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابى، وباستهدافه عُثر على 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة.

يذكر أن الضابط الشهيد تخرج في كلية الشرطة عام 2004، وهو من مواليد مركز دمنهور، وعمل في بداية تخرجه كضابط بمديرية أمن القاهرة، وانضم للعمل بمباحث شرق القاهرة، ثم التحق بقطاع الأمن الوطنى بالقليوبية، وانتقل بعدها للعمل بالأمن الوطنى في الجيزة.

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وأصيب «الحوفى» بطلق نارى في القدم خلال مأمورية للقبض على خلية إرهابية بشارع التل في حي الوراق شمال الجيزة، عام 2016، حينما توجه برفقة 8 ضباط من الأمن المركزي والأمن الوطني ووحدة مباحث الوراق للمكان، وفوجئت عناصر المأمورية بوابل من الأعيرة النارية صوبهم عقب كسرهم الباب الرئيسي للمنزل، ما أسفر عن إصابة الحوفى في قدمه، وزميل آخر له بطلقين ناريين في الظهر، ولُقب بعدها «الحوفى» بـ«صائد الخلايا الإرهابية».

ونعى بيت العائلة المصرية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببالغ الأسى والألم وبمزيد من الإيمان والرضا الشهيد، معربًا عن حزنه وأسفه لوفاته، ومتقدمًا للشعب المصرى بخالص العزاء في استشهاد البطل، ولأسرته ومحبيه بالصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من قوات الشرطة البواسل بالشفاء العاجل.

ونعى مجلس الوزراء الشهيد، في بيان له متقدمًا بخالص العزاء لأسرة الشهيد، ولرجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه، الذين يثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار، وعبر عن أمنياته بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا في هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية، حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه.

ونعى الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الشهيد وقدمت الكنيسة الكاثوليكية خالص العزاء لأسرة الشهيد، ولرجال وزارة الداخلية، وعبرت الكنيسة الكاثوليكية عن صلاتها بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد الذين أصيبوا.