شكرا لقرائتكم خبر عن «الفن في البلكونة» و«اتمرن في البيت».. مبادرات للاستفادة من الحظر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة منها للاستفادة من أوقات الحظر في الإسكندرية، أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة مبادرتين بعنوان «الفن في البلكونة» و«اتمرن في البيت» لشغل وقت الحظر لدى الشباب والطلائع والاستفادة منه في تنمية المواهب الفنية والثقافية كل يوم من خلال الموقع الرسمى للمديرية «أونلاين».

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن المديرية أطلقت مبادرة فنية بعنوان «الفن في البلكونة»، حيث يشارك فيها أكثر من ١٥٠ شابًا، وجرى بث ٧٥ موهبة على الموقع الرسمى للمديرية، وبلغت نسبة المشاهدات في بداية البث، ما يقرب من ٤٠ ألف مشاهدة، لتنمية المواهب الفنية المتنوعة من غناء وموسيقى وإلقاء قصائد شعرية والاستفادة من أوقات الحظر في المنزل.

وأوضحت «الشريف» أن المبادرة الثانية جاءت بعنوان «اتمرن في البيت» لهذا الهدف أيضاً خاصة مع غلق جميع مراكز الشباب والأندية الشعبية اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنع التجمعات، مشيرة إلى أن المبادرة تضمنت تدريبات رياضيه خفيفة للمرأة، وتدريبات لذوى الهمم، وتدريبات الموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب التايكندو، وألعاب القوى، وبلغت نسبة مشاهدة التدريبات 5 آلاف مشاهدة مع بداية البث.