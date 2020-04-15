شكرا لقرائتكم خبر عن شن حملات تفتيشية على مصانع ومحال وأسواق المنوفية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم ضبط مصنع لتصنيع كمامات طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية بمنوف.

وأضاف «أبوليمون» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه تم التحفظ على 1600 كمامة تحت التصنيع و1500 كمامة منتج نهائي غير مطابق للمواصفات الصحية، و150 ألف متر قماش أبيض، و60 ألف متر قماش أزرق، وعدد 4 ماكينة خياطة أنواع مختلفة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أن عملية الضبط جاءت خلال الحملات التفتيشية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية حفاظاً على صحة وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محاضر جنح ضد صاحب ثلاجة، وصاحب محل مبيدات، وصاحب محل بقالة، وصاحب مخبز بلدي، وصاحب مخزن سلع غذائية، لوجود مخالفات تموينية وصحية لديهم.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال كل مخالفة، وتولت النيابة التحقيقات.