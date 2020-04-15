شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ملوي للحجر الصحي: ارتفاع عدد المتعافين من «كورونا» لـ14 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مستشفى ملوي للحجر الصحي في المنيا، اليوم الأربعاء، تعافي وخروج مصابين بكورونا ليرتفع عدد المتعافين منذ بدء العلاج بالمستشفى إلى 14 متعافي. فيما تكثف الأطقم الطبية جهودها لإنقاذ عجوز من الموت لتدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.
وعلى صعيد متصل، واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تعقيم الأماكن العامة بمدينة المنيا وشملت شارع الأخصاص، وطه حسين، وميدان بالاس، وميدان عمر أفندي، وشارع الحسيني، ومستشفى المنيا العام.
فيما قرر المحافظ اللواء أسامه القاضي، إغلاق كورنيش النيل وجميع المتنزهات والحدائق العامة أمام الجمهور بنطاق جميع مراكز ومدن المحافظة، مع تعليق كافة الرحلات النيلية.
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