شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع مياه النيل: لدينا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع فيضان النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير المواود المائية والرى الجهات المختصة بالوزارة بوضع تصور شامل لكافة سيناريوهات الفيضان للعام القادم واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها ، والتأكد من جاهزية منظومة أمان السد العالي والمنشئات والاعمال الصناعية التابعة له والانتهاء من أعمال الصيانه الدورية لها.

وعرض الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع حماية النيل موقف الفيضان وحجم الامطار على منابع النيل والهضبة الاستوائية وبحيرة فيكتوريا، و كافة السيناريوهات الموضوعة للتعامل مع المياه الواردة لإدارتها بالشكل الامثل الذى يلبى الاحتياجات المائية

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وأشار بهاء الدين رئيس قطاع مياة النيل الى انه تم وضع تصور شامل لكافة سيناريوهات الفيضان للعام القادم واتخاذ التدابير اللازمة لكل سيناريو بما يحافظ علي المخزون الاستراتيجي لبحيرة السد وكذلك ضمان تلبية الاحتياجات المائية .

يشار إلى أن فيضان هذا العام بدأ حول المتوسط حتى منتصف أغسطس الماضى ثم إزداد حتى أكتوبر وتم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الامثل حيث تم استخدام هذه الزيادة بتحسين نوعية المياة وتحقيق التوازن البيئى للنهر والتخلص من الملوثات المترسبة به وذلك من خلال زيادة التصرفات لعمل غسيل كامل للنهر والتخلص من أحمال التلوث مما قد ينتج عنه زيادة المناسيب على جانبى النهر وفى إطار المسطح المائى الذى يشمل المجرى الرئيسى وطرح النهر .

يذكر أن فيضان النيل يبدأ فى السودان فى شهر يوليو ويتم تسجيل الارتفاعات فى منسوبها أمام السد العالى أوائل أغسطس من كل عام .