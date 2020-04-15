شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف الكبير: إجراءات صارمة يتم اتخاذها منعا لتسلل فيروس كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة أن الاجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها داخل المتحف المصرى الكبير صارمة ويتم تنفيذها بدقه، منعا لتسلل فيروس كورونا المستجد للموقع. وأوضح اللواء مفتاح أنه يتلقى تقرير طبى بشكل يومى عن الكشف على العاملين، لافتا إلى أن أى عامل يتم تسجيل ارتفاع فى درجة حرارته لا يدخل للموقع ويخضع للعزل المنزلى 14 يوم ، ولا يعود إلا بشهادة طبية ببيان صحته، واسباب الاعراض التى ظهرت عليه، مشددا على ان الاجراءات لا يمكن اختراقها.

وأشار إلى أن اول أجهزة ترمومتر قياس حرارى فى مصر كانت على البوابة الخاصة بالمتحف ، وانشأنا 2 ممر تعقيم تستخدم نظام الرى بالتنقيط واحضرنا خامات التعقيم ليمر من خلالها العامل ويتم تعقيمه بالكامل قبل الدخول.

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وقال إن حضور العمالة كان من المفترض فى السادسة صباحا تم تقسيمه على ثلاث ورديات، كل نصف ساعة يتوافد عدد من الاتوبيسات منعا للتجمعات، والاتوبيسات يتم تعقيمها قبل ركوب العمال وبعد وصولهم للموقع. ونوه إلى أن هناك 37 شركة فقط تعمل بالمشروع الان بعد تخفيض العمالة، واقصى عماله مستهدفة 2000 فرد داخل الموقع.

وأوضح أنه سيتم العمل على تنسيق ساعات العمل فى رمضان وفقا لقرارات الدولة فى هذا الشأن، قائلا "نحن نخطط إلى تنظيم ورديتين الاولى طاقتها 60%نهارا وأخرى ليلا ونسبتها 40%، وسنوفر للعمالة مقرات اقامة لائقة مؤمنة تطهر يوميا للعمال".

وأكد أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتأجيل افتتاح المشروعات الاستراتيجية لا يعنى توقف العمل، بل أن العمل فى المتحف المصرى الكبير لم يتوقف وانما تم اتخاذ عدد من الاجراءات للحفاظ على المواطن المصرى داخل المشروعات الاستراتيجية وضمان منع تسلل فيروس كورونا المستجد داخل هذه المشروعات. ولفت اللواء مفتاح إلى أنه فى ظل جميع السيناريوهات المطروحة لفيروس كورونا كان من الصعب الابقاء على موعد افتتاح المتحف الكبير خلال 2020.