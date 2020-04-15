شكرا لقرائتكم خبر عن "الازهر للفتوى" و "البحوث الاسلامية" :الشرطة تتصدى بكل حزم لمحاولات العبث بأمن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مركزُ الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن البطولاتِ التي قدّمتها شرطتنا الباسلة خلال الأحداث التي جَرَتْ بين قوَّاتِنا الباسِلة وبين خليةٍ إرهابيةٍ ضالَّة تهدد أمنَ الوطن واستقراره في الأزمة التي تواجه العالمُ كلُّه والتى يكرس جهده لمقاومتها وهي مواجهة (كوفيد - 19)، وقد انتهت بالقضاء علىٰ تلك الخلية الإرهابيَّةِ، ونُصْرَةِ الحقِّ والحفاظ علىٰ أمنِ الوطن واستقرارِه، فتحيَّة شكر وتقدير وعرفان لأبطالنا البواسل.

ونعى مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية ببالغ الحزن والأسىٰ البطل الشَّهيد المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد خلال هذه المواجهات وانتقل إلىٰ رحمة الله تعالىٰ، مُقَدِّمًا روحه فداءً لوطنه وكلِّ من يعيش علىٰ أرضه ويستظلَّ بسمائه.

وتقدم مركزُ الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وذويه وللشعب المصري، سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يُنزل علىٰ قلوب أهله بَرْدَ السكينة، وتمَامَ الرضا والتسليم، ويرجو للمصابين الشفاءَ العاجل بإذن الله تعالىٰ،ويشدُّ علىٰ أيدي رجالنا من قوّاتنا المسلحة الأبطال وشُرطتنا البواسل، القائمين علىٰ حفظ الأمن واستقرار المجتمع، الذين تصدوا بكلِّ حزمٍ لمن يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره.

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من جانبه نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، والذي استشهد خلال أداء واجبه الوطنه أثناء مواجهة مع خلية إرهابية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وأكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أهمية الدور البطولي والمهم الذي يؤديه رجال الشرطة في مواجهتهم المستمرة لقوى الإرهاب، والذين لايريدون الخير للبلاد والعباد ويسعون في الأرض فسادًا فيهدمون ولا يبنون ويسفكون دماء الأبرار.

كما تقدم الأمين العام بخالص العزاء لأسرة الشهيد ولرجال الشرطة الأبطال وللشعب المصري في وفاة شهيد الواجب الوطني، سائلًا المولى –عز وجل- أن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للمصابين.