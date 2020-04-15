شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض دراسات تنمية شمال ووسط سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم للوزارة و المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري والدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط و المهندس شحته إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والدكتور رؤوف درويش الاستشارى الهندسى وذلك لاستعراض الدراسات التي تقوم بها الوزارة بمشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

وقالت وزارة الرى أن مشروع تنمية شمال سيناء يهدف الى استصلاح 400 الف فدان على مياه ترعة السلام و تحقيق التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانيـــة جـديدة بغــرض التخفيف عـن المنـاطق المكدسة بالسكان في الوادي وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي.

وأضافت الوزارة انها انتهت من تنفيذ أعمال البنية القومية للمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بتكلفة حوالي 221 مليون جنيه إلي جانب الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح بطول 86.500 كيلو بتكلفة إجمالية حوالي 560 مليون جنيه، وبالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ فروع الرى والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقي ورصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال حوالي340 مليون جنيه و (5) قري توطين بمنطقة سهل الطينة بتكلفة حوالي 120 مليون جنيه .

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وبالنسبة لمنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان فقد أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كم بتكلفة حوالي 177 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من تنفيذ فروع الري والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية بتكلفة حوالي 712 مليون جنيه و تم إطلاق المياه بمنطقتي سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق فى زمام 125 ألف فدان.

و بخصوص منطقتي رابعة وبئر العبد فقد تم الانتهاء من تنفيذ (13) مآخذ لرى زمام 48142 فدان و جارى العمل فى تنفيذ (10) مآخذ لرى زمام 65984 فدان باستثمارات اجمالية قدرها 985 مليون جنيه .