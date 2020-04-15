شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تحسم الجدل.. صوم رمضان فريضة ولا يترك إلا بعذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء بادرت بتشكيل لجنة طبية علمية تضم قامات من أهل الطب فى مصر من تخصصات الأمراض الصدرية والفيروسات والعدوى والأنف والأذن والحنجرة والطب الشرعي لبحث أمور الدفن والغسل لمرضى كورونا والصوم في رمضان.

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وأضاف عاشور، خلال تصريحات أدلى بها إلى قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن صوم رمضان فريضة وركن من أركان الإسلام بالنسبة للأصحاء ولا يترك إلا بعذر، وأن من ليس لديه مرض ولا مخالط لمريض بكورونا واجب عليه الصوم، لافتًا إلى أن أهل الطب أكدوا بأن الصوم يزيد من مناعة الإنسان المسئولة عن مقاومة فيروس كورونا.

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية بأن الفئات الأخرى ممن يخالطوا مرضى كورونا أو أصحاب الأمراض المزمنة كالقلب أو الضغط أو السكر يجب عليهم الإفطار في شهر رمضان، إذا أكد الطب أن الصوم ضار بالنسبة لهم.