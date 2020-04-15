شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تتيح المقررات لطلابها من ذوى الإعاقة البصرية والسمعية للتعلم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اتاحت خدماتها في التعليم الإلكتروني (التعليم عن بُعد)، للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس أو الدراسات العليا في عدد من الكليات، وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإليكتروني.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة،فى بيان للجامعة منذ قليل ، أنه تم توفير خدمات التعليم الإليكتروني للطلاب ذوي الإعاقات البصرية في كليات: الآداب، والإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والدراسات العليا للتربية، وأيضًا للطلاب ذوي الإعاقة السمعية (الصم والبكم) في كلية التربية النوعية، مؤكدًا أن الطلاب ذوي الإعاقة الحركية لا يوجد مايعوقهم من التعامل مع المقررات الإليكترونية بالكليات المختلفة.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن وحدة الإعاقة بالجامعة تتواصل مع الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، لتذليل أي صعوبات قد تواجههم، والتأكد من فاعلياتهم في نظام التعليم عن بُعد، حيث تم توفير معظم المحاضرات والمصادر التعليمية بأكثر من طريقة منها: إعداد اسطوانات مدمجة C.D من خلال مترجمي الإشارة للطلاب الصم والبكم، وإعداد محاضرات مسموعة للطلاب المكفوفين، وتحويل الكتب الدراسية إلى طريقة برايل، وكذلك استخدام برامج القاريء الآلي للنصوص، ومقاطع الفيديو عبر التطبيقات الحديثة مثل Youtube و Zoom وغيرها.

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وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، نجح في إجراء مجموعة من دوراته التدريبية بنظام التعليم عن بُعد online باستخدام برنامج Webex meeting وسط إقبال وتفاعل كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم داخل مصر وخارجها، وذلك ضمن خطة جامعة القاهرة للتحول إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث وتقديم خدمهاتها التعليمية إليكترونيًا باستخدام تطبيقات التعليم عن بُعد المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إن المركز بدأ تجربة تقديم الدورات التدريبية عن بُعد بتدريس الدورات الثلاث الأساسية وهي: التفكير الناقد، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، والنشر الدولي، مشيرًا إلى أن التجربة الأولى نجحت في تحقيق أهدافها التدريبية وشهدت إقبالًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

يشار إلى أن مركز تنمية القدرات يقوم بدور كبير في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب، حيث ينظم المركز ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأخرى لتنمية المهارات الإدارية لعمداء الكليات والمعاهد، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات من خلال خبراء متخصصين بإستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، كما أنه يضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي.