شكرا لقرائتكم خبر عن "إيجاك" يعتمد 3 مراكز بالقومى للبحوث فى مجالات الزيوت والدهون والمناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز القومى للبحوث ، أن المجلس الوطنى للإعتماد التابع لوزارة التجارة والصناعة (إيجاك) بالموافقة على إعتماد ثلاثة معامل بالمركز القومى للبحوث وفقا لمتطلبات المواصفة الدوليةISO/IEC 17025:2017 ، وذلك ضمن 19 معملا يقوم المركز القومى للبحوث بإعدادها للحصول على إعتماد المواصفة الدولية، فى إطار مشروع ممول من هيئة العلوم والتكنولوجيا.

وذكر بيان صادر عن المركز القومى للبحوث منذ قليل ، أن المعامل الثلاثة المعتمدة هى معملين للزيوت والدهون أحدهما فى تقدير الرقم الحمضى للزيوت والدهون، والثانى فى بعض الإختبارات الكيميائية للزيوت والدهون. والمعمل الثالث هو معمل المناعة والطفيليات فى مجال تشخيص بعض الأمراض الطفيلية فى مصل الدم.

وكان المركز القومى للبحوث ، أكد أنه إنطلاقاً من دور المركز القومي للبحوث ، وحرصه على التصدي لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد 19 - coVID ، وخبرة علمائة في مجال الفيروسات ، بالإضافة إلى إمتلاكه لمركز التميز العلمي في مجال الفيروسات ، قامت إدارة المركز بتكليف عدد من الفرق البحثية في هذا المجال لإستنباط لقاحات أو علاجات لمحاربة إنتشار الفيروس .

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وأكد المركز القومي للبحوث ، أنه كيان بحثى مستقل تابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وأن جميع أنشطته سواء الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد أو أي أنشطة بحثية أخرى تطلبها دولتنا الحبيبة ، تكون تحت توجيهات الحكومة ممثلة فى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وأن الفرق البحثية تعمل بتمويل من موازنة المركز القومي اللبحوث ، ولا يوجد أي دعم أو تمويل من أي جهة أخرى سواء محلية أو دولية .

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وقال المركز القومي للبحوث إنه ما زال يعمل على قدم وساق لمواجهة هذه الوباء والحد من انتشاره، وقد تم دراسة تأثير أكثر من 70 دواء لمعرفة مدى فاعليتها وتأثيرها على فيروس 19 - covID ومنها دواء " أفيجان " الذى قدمه وزير التعليم العالى، والبحث العلمي ، وأن النتائج الأولية تشير إلى مؤشرات إيجابية .

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وأشار المركز القومى للبحوث إلى أنه ليس له أي علاقة بأي تصريحات أو بيانات يتم تداولها من أفراد أو هيئات أو كيانات أخرى ، إلا الصادرة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو رئيس المركز القومي للبحوث فقط.

‏واكد المركز القومي للبحوث بإمكانياته وجيش علمائه هو أحد أهم الأذرع البحثية للدولة المصرية.