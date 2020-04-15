شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نتابع مع "التموين"عمليات توريد القمح من المزارعين بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، من خلال قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية وإدارة شئون مديريات الزراعة التابعة للقطاع ، تشكيل لجان متابعة لتوريد محصول القمح من الفلاحين لوزارة التموين .

قال الدكتور علاء عزوز ، رئيس قطاع الارشاد الزراعى بوزارة الزراعة ، إن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لكافة اجهزة الوزارة المعنية ومديريات الزراعة بالمحافظات، بتوفير كافة السبل واتخاذ التدابير التي تسهل علي المزارعين عمليات توريد القمح، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبنك الزراعي المصري، لضمان التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد وتجنب الزحام والتكدس، ضمن الاجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات و المتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، في تصريحات " الخليج 365 "، إن هناك غرفة عمليات مشكلة من قبل الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التي تتبعها 28 مديرية تابعة للقطاع لمتابعة حصاد محصول القمح ، ولجان مشكلة من قبل وزارة الزراعة لمتابعة وتوريد المحصول الى وزارة التموين في المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام البالغة حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان، مضيفا إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية ، بعمل لجان مرورية لمتابعة زراعات القمح خلال موسم الحصاد والتوريد لتقليل الفاقد.

فيما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بالتنسيق مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، توصيات هامة لمزارعي القمح، يجب مراعاتها عند عمليات الحصاد لتقليل الفاقد وعدم الزحام اثناء توريد المحصول ، أولها وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه الى اللون الأصفر، حيث يعني هذا الاصفرارتوقف انتقال الغذاء الى الحبوب، مشيرة الى ان مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر، وتكون هي المرحلة الملائمة للحصاد.

اوضحت ان ضمن علامات نضج المحصول ايضا، ان الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها، لافتا الى انه يمكن للمزارع التعرف عليها بالضغط عليها بالأصابع أو بكسر الحبة بالأسنان والاحساس بمدى صلابتها.

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واكد قطاع الارشاد الزراعي ، أن هناك عدد من الامور يجب مراعاتها عند عمليات حصاد القمح، للتقليل من عمليات الفاقد، فعند الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعد على عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.

واكدت التوصيات أنه لتقليل الفاقد أيضا يجب العناية بعمليات النقل المزرعي والدراس والتعبئة، بحيث يتم ايضا نقل آلات الدراس الى الحقل بجوار القمح المحصود، كذلك وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس، مع أهمية أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من البلاستيك حيث أنها تؤدى الى رفع درجة حرارة الحبوب وزيادة رطوبتها.

وشددت التوصيات على عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى الى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات الى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.