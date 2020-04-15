شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: الحديث عن لقاح لعلاج المصابين بكورونا سابق لأوانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت هيئة الدواء المصرية أن الحديث عن أية أدوية أو لقاحات للوقاية من أو علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مازال سابقا لأوانه مضيفة أنه حتى الآن لم يتم اعتماد دواء أو لقاح للوقاية من او علاج الإصابة بهذا الفيروس حيث أن جميع الأدوية المطروحة مازالت فى إطار الاستخدام التجريبي.

وقالت الهيئة فى بيان أنها تتابع بأهتمام مع كافة الدوائر العلمية والجهات والهيئات الصحية الدولية هذا الشأن للوقوف على مستجدات نتائج التجارب المعملية والدراسات السريرية التى تجرى حالياً لإختبار مدى فاعلية وأمان الأدوية المقترحة لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد Covid 19 بمختلف دول العالم.

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وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بمراجعة مقدمى الخدمات الصحية فى هذا الشأن وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على صحة وسلامة المواطنين والجهود المبذولة من الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد والتى تستوجب تكاتف جميع المؤسسات.