شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد البحوث الفلكية يفتتح ندوة علمية "أون لاين" بشأن رؤية هلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح منذ قليل الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ندوة علمية بعنوان " رؤية هلال رمضان بين الشرع والعلم" وذلك بمقر المعهد الرئيسى بحلوان، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه نظرا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا سيتم بث المحاضرات عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال موقع المعهد الالكترونى (www.nriag.sci.eg) .

وستناقش الندوة عددا من المحاور التي يتساءل عنها المواطن العادى ومنها العوامل الفلكية التي تحكم رؤية الهلال، وبين علماء الفلك وعلماء الشريعة، ورصد الأهلّة عن طريق الاقمار صناعية، وامكانية توحيد بدايات الشهور الهجرية في العالم العربي

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ويحاضر في الندوة عدد من باحثى معمل أبحاث الشمس بالمعهد ودار الإفتاء المصرية، كما ستوضح الندوة التعاون المشترك القائم بين المعهد ودار الإفتاء المصرية في مجالات مختلفة منها تحديد بداية الشهور العربية.

يذكر أن المعهد هو الجهة الرسمية لاعداد الحسابات الفلكية لبدايات الشهور العربية وكذا رصد الظواهر الفلكية في مصر من خلال التليسكوبات الفلكية 30 بوصة بحلوان وكذا مرصد القطامية الفلكى ويقوم بطبع الدليل الفلكى سنويا بدءا من ثمانيات القرن الماضى، ومتاح حاليا في شكل الكترونى على موقع المعهد على الشبكة العنكبوتية كأحد الخدمات المجتمعية التي يقدمها المعهد.

كما ان المعهد اطلق تطبيق ذكى للهواتف المحمولة ( NRIAG_Dalil) ليتمكن الجمهور من متابعة تلك الأحداث الفلكية باستخدام احدث الوسائل التكنولوجية، وجميعها متاحة من خلال موقع المعهد الالكترونى.