شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة:العمليات الإرهابية الغادرة تزيد الشعب المصرى ترابطا ووحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نعت محافظة الجيزة البطل الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أمس أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهداء مصر الأبرار وان يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد والشعب المصري مع تمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .

واكد محافظ الجيزة أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا ترابطا ووحدة وإصرارا على دحر بقايا هؤلاء المجرمين أعداء الإنسانية والاستقرار والأمن وأن الشعب بجيشه وشرطته عاقدون العزم على الاستمرار في مسيرة التنمية والرخاء لمصرنا العزيزة ودحر فلول الإرهاب الخسيس.

تشيع اليوم جنازة المقدم محمد الحوفى الذى استشهد اثناء مداهمة وكر العناصر الارهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس.

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ومن المقرر الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة بمشاركة اللواء هشام امنة محافظ البحيرة و القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على اهالى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد علمهم باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزى الحوفى الذى استشهد اثناء مداهمة وكر العناصر الارهابية بمنطقة الأميرية .

وتوافد عدد كبير من الاهالى واقارب الشهيد على منزله بمنطقة دمنهور الجديدة لتقديم واجب العزاء و وانتظار وصول جثمانه من القاهرة لتشييع جنازته بمسقط رأسه.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت مقتل 7 عناصر إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد الاقباط

واكدت وزارة الداخلية فى بيان لها وجود اشتباكات مع العناصر الارهابية أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي من ضباط الأمن الوطني وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة .