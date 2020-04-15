شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نستهدف زيادة تحليل عينات صادرات الخضر والفاكهة لـ60 ألف عينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف المرصفي ، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة، إنه تم تركيب أول جهاز لزيادة القدرة الاستيعابية لقياس العناصر الثقيلة في الأغذية، من أحدث الموديلات بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه، لزيادة قدرة المعمل على تحليل العينات التصديرية إلى 60 ألف عينة سنويا بدلا من 30 ألف عينة يتم تحليلها من خلال جهازي تحليل.

وأضاف في تصريحات صحفية أن مضاعفة الطاقة الاستيعابية لتحليل العينات يساهم في تسهيل إجراءات التصدير وزيادة قدرة الدولة على تصدير الحاصلات الزراعية وضمان دقة النتائج التي تحقق الاستدامة في عمليات التصدير، مشيرا إلى إنه يتم تحليل العينات بصورة رسمية من خلال التعاون مع الحجر الزراعي المصري ، وهيئة سلامة الغذاء، أو بواسطة تحليل عينات من جهات أخرى سواء مصدرين أو مزارعين.

وأكد مدير معمل متبقيات المبيدات ، أنه تم تحليل 39 ألف عينة تمثل شحنات تصديرية بجميع مجموعات العمل التحليلية المختلفة بالمعمل وتسليم نتائج تحليل هذه العينات للجهات الرقابية وللعملاء في وقت قياسي ، موضحا أن مواصلة خطة التوسع في تحليل عينات الصادرات الزراعية وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" لضمان انسيابية الصادرات الزراعية والمساعدة في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.

وأوضح أنه نه تم التعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الحاصلات الزراعية من خلال إمداد الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في 5 محاصيل تضم البرتقال والمندرين أو اليوسفي والليمون والعنب والبطاطس الواردة للمعمل خلال عام2019 .

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وشدد مدير معمل متبقيات المبيدات على أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً من المعمل على دعم حركة تصدير الحاصلات الزراعية وعدم تعطل حركة الموانئ خلال الـ24 ساعة لتوفير العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مع تقديم الاستشارات الفنية؛ الأنشطة البحثية، وعقد برامج تدريبية لرفع الكفاءة الفنية للموارد البشرية بالمعمل. إختصاص المعمل بتحليل العينات الممثلة للشحنات الزراعية التصديرية والمحلية وإصدار شهادات تحليل معتمدة ومعترف بها دولياً.

وأشار إلى إنه تم زيادة القدرة التحليلية بمجموعة عمل العناصر الثقيلة بالمعمل من خلال توريد وتركيب وتشغيل عدد من أجهزة التحليل، فضلا عن الانتهاء من التقرير الفني الخاص بتقصي متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية طبقاً للمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في عدد (14) محصول من محاصيل الخضر والفاكهة في 15 محافظة.