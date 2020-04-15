شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهم بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال إصلاح طارئة بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحى الوراق بمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بمنطقة الرماية .

وأضافت المحافظة في بيان لها أن الشركة اضطرت لإيقاف الضخ وقطع المياه عن مناطق المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهم بالجيزة، حيث أكدت شركة مياه الشرب بالجيزة أنه جارى تنفيذ أعمال الإصلاح لإعادة صخ المياه بانتظام للمناطق المتأثرة .

وأعربت الشركة عن أسفها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

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وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حال الشكاوى يمكن الاتصال بالخط الساخن 125.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ حملات إزالة مكبرة بعزبة الغلايفة لإزالة 25 برج مخالف تعدى على حرم محور الضبعة ، حيث وجه المحافظ بإزالتها حتى سطح الأرض، وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص او التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات .