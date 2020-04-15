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شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع 200 الحربى يصنع 51 "خزان" محمل على سيارات للتطهير والتعقيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
في إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربي مع أجهزة الدولة المختلفة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والمشاركة فى خطة الدولة في تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والمنشآت الحيوية والعامة، قام العاملون والفنيون والمهندسين بمصنع 200 الحربي التابع لوزارة الانتاج الحربى، بالعمل على تصنيع وتركيب عدد 51 خزانا، على عربات حمولة 5 أطنان، وحيث تم تسليم 31 عربة للجهات المعنية وجاري تسليم عدد 20 عربة.
وتم العمل بالمصنع طوال اليوم وعلي ثلاث ورديات مع الالتزام بأعمال التعقيم والتطهير لأماكن العمل ووجود مسافات آمنة بين العاملين وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
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