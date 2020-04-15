شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن صور الشهيد محمد الحوفي: «مش هو.. ده ابن عمه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استشهد مساء الثلاثاء، المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني، أثناء تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة قوات الشرطة لوكر تلك العناصر بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

وبعد دقائق من إعلان خبر الاستشهاد، تداولت عدد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورة لشخص أسم يحمل أسم محمد الحوفي، ويعمل بوزارة الداخلية وذلك وفقاً لحسابه الشخصي على «فيس بوك» على إنها صورة للشهيد الراحل.

وعلى الفور، خرجت وزارة الداخلية، لنشر صورة الشهيد الحوفي، عبر منصتها على «فيس بوك»، وعلى كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية.

ليخرج فيما بعد الحوفي صاحب الصورة التي تم تداولها قبل ذلك للرد على حقيقة صورته، مؤكداً أن الشهيد هو ابن عمه وأن الصور التي تم تداولها غير صحيحة، وأن الصورة الصحيحة هي التي تم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام.

Advertisements

ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الوكر الإرهابية، والذي ضم 7 عناصر لقوا مصرعهم خلال تبادل إطلاق نار مع الشرطة، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات، كما توصلت الأجهزة الأمنية إلى مخزن تحت إدارتهم يضم أسلحة وذخائر، كانت تخطط تلك العناصر لاستخدامها في عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.

الشهيد الحوفي، هو شهيد الأمن الوطني سبق وتعرض للإصابة بالقدم خلال مشاركتة في مأموريه لضبط عنصر تكفيري مختبأ بأحد العقارات بشارع التل بالوراق وفي تبادل لإطلاق النيران أصيب الضابط في المأمورية.