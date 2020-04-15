شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 11 ألف فدان من محصول القمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية الزراعة بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح لهذا العام بجميع قرى ومدن المحافظة، طبقا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وقال المهندس علاء عفيفي، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، لـ«المصري اليوم»، إن هناك غرفة عمليات داخل المديرية تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع مديرية التموين، لإنهاء الاستعدادات اللازمة لموسم حصاد القمح، والتأكد من إخلاء الشون من محصول العام الماضي، مشيرًا إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل محافظة الشرقية هذا العام تقدر بحوالي 417 ألف 882 فدان، تم حصاد ما يقرب من 11 ألف فدان منها حتى الآن، وأنه تم توفير الأجولة الخيش الجديدة للحفاظ على المحصول وضمان سلامته وتقليل الفاقد منه.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين المحافظة والزراعة والتموين، ورؤساء المراكز والمدن، للتفتيش والمرور على الشون والصوامع بنطاق دائرة المحافظة، والبالغ عددها 52 موقع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة طبقاً لتوجيهات محافظ الإقليم موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً بكل قرية وتابع ومركز، وأماكن توجيهها للشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الأقماح طبقًا لطاقتها الاستيعابية والتي تقدر بحوالي 735 ألف طن، وذلك لإحكام السيطرة والرقابة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ على القمح المورد.

حصاد محصول القمح بالشرقية

حصاد محصول القمح بالشرقية

حصاد محصول القمح بالشرقية