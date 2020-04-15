شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 70 فدان من أراضي أملاك الدولة خلال حملات الإزالة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وصد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وأعلن المحافظ، في بيان، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية استردت 70 فدان أرض أملاك دولة، وأزالت كافة أوجه التعدي على المساحة المستردة، كما تم تنفيذ إزالة 3 حالات مباني على أرض زراعية على مساحة 450 متر مربع.

وأكد «القاضي» على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.