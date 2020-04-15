شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 6 مطاعم وكافيهات ومحلات حلاقة لمخالفة قرار الحظر بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن وأحياء الشرقية، حملاتها الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، والتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي، والكافيتريات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه، بتنفيذ قرار الغلق أمام الجمهور في المواعيد المقررة لمنع التجمعات والوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

من جانبه قاد المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع مسؤولي المتابعة الميدانية والإشغالات حملة مرورية للاطمئنان والوقوف على مدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية بقرارات الدولة، أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 محال، منها ٢ محل حلاقة بقرية شيبة، و٢مطعم بناحية شارع فاروق، وذلك منعا للتجمعات في ظل الظروف الراهنة والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

فيما قام محمد حجازي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بجولة تفقدية للوحدة المحلية ببهنيا، وأثناء المرور بقرية كراديس التابعة للوحدة المحلية، تلاحظ وجود ٢ كافيه غير ملتزمين بالقرارات، وعلى الفور تم الغلق الفوري لهما بمعرفة رخص المحلات بالوحدة والشؤون القانونية، بالتنسيق مع قوة من مركز شرطة ديرب نجم، وتم تشميع الكافيهات، وناشد رئيس المدينة أصحاب المحلات والكافيهات والمقاهي والمطاعم، اتباع كافة تعليمات الدولة بشأن قرار الغلق وحظر التجوال، منعا للتجمعات البشرية والحد من انتشار العدوى بين المواطنين.

غلق وتشميع مطاعم وكافيهات لمخالفة قرار الحظر بالشرقية

غلق وتشميع مطاعم وكافيهات لمخالفة قرار الحظر بالشرقية

غلق وتشميع مطاعم وكافيهات لمخالفة قرار الحظر بالشرقية

غلق وتشميع مطاعم وكافيهات لمخالفة قرار الحظر بالشرقية