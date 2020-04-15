شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنطبق عليهم شروط «العالقين».. 5241 مصريا مُخالفا ينتظرون ترحيلهم من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت صحيفة «الراي» الكويتية، إن 5241 مصريًا من المخالفين لقانون الإقامة ينتظرون ترحيلهم إلى القاهرة، موضحة أن الأمور لا تزال معقدة ولا يبدو أنه سيكونون مشمولين برحلات الطيران التي يمكن أن تتجه إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن «التنسيق قائم ومستمر بين الكويت والقاهرة، لكن في الوقت نفسه حدّدت الحكومة المصرية توصيفاً لمواطنيها العالقين في الخارج لإجلائهم، لا ينطبق على المخالفين الذين سلموا أنفسهم للاستفادة من مهلة العفو لمغادرة البلاد، إذ أعلنت أن هؤلاء العالقين يقدر عددهم بنحو 3378 في كل دول العالم، وأن العالق هو من كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، أو كان مسافرا بغرض السياحة، أو في رحلة علاج، أو في مهمة عمل، أو نشاط تجاري، أو ثقافي، أو كان حاضراً في مؤتمر بالخارج، أو من شريحة الطلبة ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم، ولم يتمكنوا من العودة إلى مصر بسبب توقف حركة الطيران».

وأضافت المصادر أن «المخالفين المصريين في الكويت خارج هذه التصنيفات، وبالتالي فإنه من المستبعد أن يكونوا مشمولين بالرحلات التي يفترض أن يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، من خلال السفارة المصرية، مع اقتراب شهر رمضان»، مؤكدة استمرار الاتصالات بين البلدين لتأمين وترتيب عودة المصريين الراغبين في المغادرة.